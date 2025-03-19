Sultanhisar’da Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 18 Mart Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, kurum amirleri ve öğrencilerle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Bu ziyaretler, şehitlerin anısını yaşatmak ve ailelerine duyulan minnettarlığı göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyet, şehitler Mutlu Uçar, Şükrü Öksüz ve Hilmi Mertoğlu’nun ailelerine konuk oldu.

AİLELERLE SOHBET EDİLDİ

Ziyaret sırasında Kaymakam Ateş, şehit aileleriyle sohbet etti ve onlara huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu. Kaymakam Ateş, “Bu toprakların bölünmez bütünlüğü, milletimizin özgürlüğü ve huzuru için hayatını feda eden şehitlerimiz asla unutulmayacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı. Ailelere, huzurlu bir yaşam dilediğini belirten Kaymakam Ateş, devletin her durumda yanlarında olduğunu ve gerekli desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında şehit aileleri, devletin ve toplumun kendilerini asla yalnız bırakmadığını belirtirken, şehitlerin anısının her daim yaşatılacağını ifade ederek Kaymakam Ateş ve heyete teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin, toplumun bir arada durması ve şehitlerin hatırasının yaşatılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.