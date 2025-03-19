Sultanhisar’da Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

SULTANHİSAR’DA ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ile birlikte kurum amirleri ve öğrencilerle 18 Mart Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla şehit ailelerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve ailelere olan minnettarlığı ifade etmek amacıyla düzenlendi. Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyet, şehitler Mutlu Uçar, Şükrü Öksüz ve Hilmi Mertoğlu’nun ailelerine konuk oldu.

ŞEHİT AİLELERİYLE SOHBET

Ziyaretlerde kaymakam, şehit aileleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kaymakam Ateş, ailelere huzurlu bir yaşam dileyerek, “Bu toprakların bölünmez bütünlüğü, milletimizin özgürlüğü ve huzuru için hayatını feda eden şehitlerimiz asla unutulmayacaktır” dedi. Ailelere desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Şehit aileleri de devletin ve toplumun kendilerini yalnız bırakmadığını, şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılacağını dile getirerek, yapılan ziyaret için teşekkürlerini sundu. Bu tür ziyaretlerin, duyulan minnetin ve saygının bir ifadesi olduğu vurgulandı.