Sultanhisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Aydın’ın Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 pompalı 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. (45) tutuklandı. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ile Nazilli Narkotik Büro ekipleri, H.T.’nin uyuşturucu bulundurarak satışını yaptığına dair istihbarat aldı.

ŞÜPHELİNİN EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Dün sabah saatlerinde, şüphelinin Sultanhisar’ın kırsal Atça ve Nazilli’nin kırsal Dallıca mahallelerinde bulunan evlerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sırasında özel eğitim almış narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda belirtilen uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi. H.T., operasyon sonrası gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi’ne sevk edilen H.T., mahkemede tutuklanma kararı aldı.

İsparta Elma Rekoltesi Düşüyor

Isparta'da bu yılki elma rekoltesinin, zirai don nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30 azaldığı bildirildi. Hasat zamanı gelirken, üretimde ciddi sorunlar yaşanıyor.
Dikmen’de Trafik Güvenliği İçin Etkinlik

Dikmen ilçesinde trafik güvenliğini artırmak için bir bilgilendirme etkinliği yapıldı. Kaymakam Oğuzhan Doğancı'nın katılımıyla, sürücülere trafik kurallarının önemi vurgulandı ve reflektif yelekler dağıtıldı.

