Sultanhisar’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Aydın’ın Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 pompalı 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. (45) tutuklandı. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ile Nazilli Narkotik Büro ekipleri, H.T.’nin uyuşturucu bulundurarak satışını yaptığına dair istihbarat aldı.

ŞÜPHELİNİN EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Dün sabah saatlerinde, şüphelinin Sultanhisar’ın kırsal Atça ve Nazilli’nin kırsal Dallıca mahallelerinde bulunan evlerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sırasında özel eğitim almış narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda belirtilen uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi. H.T., operasyon sonrası gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi’ne sevk edilen H.T., mahkemede tutuklanma kararı aldı.