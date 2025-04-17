Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Öğrencilere Ziyaret Gerçekleştirdi

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ÖĞRENCİLERİN MİSAFİRİ OLDU

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, “Misafirim Kaymakamım” projesi çerçevesinde sekizinci ve on ikinci sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu. Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında Kaymakam Ateş, Rabia Kurka ve Muzaffer Hancı’nın ailelerini ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE SAMİMİ SOHBETLER

Ziyaret sırasında Kaymakam Ateş, öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaştı ve eğitim hayatlarıyla ilgili değerli tavsiyelerde bulundu. Samimi bir atmosferin hakim olduğu etkinlikte, Kaymakam Ateş duyduğu memnuniyeti dile getirirken, öğrencilerin ailelerine de gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Sevgili öğrencilerimiz Rabia ve Muzaffer’in evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber ‘Misafirim Kaymakamım’ projesi kapsamında Şehit Ayhan Yeşilyol İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rabia Kurka ve Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Muzaffer Hancı’nın ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız öğrencilerimizle sohbet edip, hedeflerini dinledi. Öğrencilerimizin okul içi durumu ve deneme sınavları değerlendirildi. Eksik olduğu konuların sınava kadar giderilmesi için yapılması gerekenler planlandı. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz” denildi.