Sultanhisar Kaymakamı Yaşlılarla Buluştu

SULTANHİSAR KAYMAKAMININ ZİYARETLERİ

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Yaşlılara Saygı Haftası ve “Aile Ocağımız Sultanhisar” projesi kapsamında ailelerle bir araya geldi. Kaymakamlık, “Aile Ocağımız Sultanhisar” projesi ve 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

YAŞLI VATANDAŞLARLA SOHBET

Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Atça Mahallesi’nde bulunan Karabaş, Seçen ve Akbaş ailelerini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Kaymakam Ateş, yaşlı bireylerle sohbet ederek, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Yaşlı vatandaşlara yönelik duyarlılığını vurgulayan Kaymakam Ateş, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik projelerinin önemine de dikkat çekti.

YAŞLILARA OLAN SAYGIYI VURGULADI

Kaymakam Ateş, “Yaşlılarımıza olan saygımız ve sevgimiz, sadece bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Onların her zaman yanlarında olacağız ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz” dedi. Bu açıklamaları ile yaşlı bireylerin toplum içindeki yerinin önemini de hatırlatmış oldu.