Sülük Tedavisi, Kalp Krizi Riskini Azaltır

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ: SÜLÜK TEDAVİSİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (GETAT) gerçekleştirilen sülük tedavisi, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizi riskine karşı alternatif bir çözüm sağlıyor. GETAT’ta uygulanan ve ‘Hirüdoterapi’ olarak bilinen tıbbi sülük tedavisi, kardiyovasküler rahatsızlıkların yanı sıra kanser tedavisi, immün sistem düzenlemesi, romatizmal hastalıklar ve eklem ağrıları gibi birçok hastalıkta geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında yer alıyor.

ÇİFTLİKLERDE YETİŞTİRİLEN SÜLÜKLERİN ÖNEMİ

GETAT Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 2014’te yayımladığı mevzuatta belirtilen kupa tedavisi, sülük tedavisi, akupunktur, ozon tedavisi gibi yaklaşık 14 alanda destekleyici tedaviler sunduklarını belirtiyor. Mollahaliloğlu, “Sülüklerin doğadan toplanması yerine çiftlikte üretilmesi gerekiyor. Doğadan toplamak, doğal sülük sayısını azaltmakta ve hastalık taşıma riski bulunmaktadır. Bu yüzden çiftliklerde üretilen sülüklerin kullanılması önemlidir. Zaten mevzuat da bunu emretmektedir” diyor.

KAN PIHTILAŞMASINI ENGELLEYEN ENZİMLER

Halk arasında yaygın bir inanış olan “sülüğü bırakın, o kendi rahatsızlığı bulur” düşüncesini eleştiren Prof. Dr. Mollahaliloğlu, sülüklerin fazla kanın bulunduğu bölgelere yöneldiğini ve bu alanları emdiklerini belirtiyor. Akupunktur noktalarını kullanarak tedavi uyguladıklarını kaydeden Mollahaliloğlu, “Sülüğün içindeki enzimler kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Özellikle son yıllarda kalp krizi vakaları ve pıhtılaşma oranlarının artması nedeniyle sülük tedavisinin önemi artıyor. Bağışıklık güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmeti anlamında da sülük tedavisi uygulanabilir” şeklinde ifade ediyor.

SÜLÜK ENZİMLERİNİN CİDDİ YARARLARI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan, üniversiteye bağlı Çubuk yerleşkesinde sülüklerin üretimi ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığını aktarıyor. Ayhan, “Sülükler ısırdıkları bölgeye önce sıvı veriyor. Bu sıvının içinde antikoagülan ve ağrı giderici gibi bileşenler bulunuyor. Bu sayede sülük, tedavi edilecek kişiye ilaç gibi bir etki yapıyor” diyor.

KANSER HÜCRELERİNE UYGULAMA VE BAŞARI

Ayhan, son çalışmalarında sülük enziminin vücuttaki immün sistemi düzenlediğini ve otoimmün hastalıkların kontrol altına alındığını kaydediyor. “Kanser hücrelerine uyguladık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Sülük tedavisi gelecekte daha etkin bir yer edinecek” diyen Ayhan, bazı insanların sülüğün görünümünden rahatsız olduğu için sülük salgısını toz haline getirip biyoteknolojik ilaç formlarına dönüştürme çalışmalarının yapıldığını belirtiyor.