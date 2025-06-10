Sülük Tedavisi, Kalp Krizini Önleyebilir

HİRÜDOTERAPİ İLE YENİ ALANLAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT’ta uygulanan ve ‘Hirüdoterapi’ ismiyle bilinen tıbbi sülük tedavisi, kardiyovasküler hastalıklar, kanser hücrelerinin tedavisi, immün sistemin düzenlenmesi, romatizmal hastalıklar ve eklem ağrıları gibi pek çok hastalığın tedavisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı tıbbi sülük yetiştiren ilk üniversite olan bu kurum, COVID-19 salgını sonrası artan kalp krizi riski için de alternatif tedavi yöntemleri sunuyor.

ÇİFTLİKLERDE ÜRETİLEN SÜLÜKLERİN ÖNEMİ

GETAT Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, merkezde Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında yayımladığı düzenlemeler doğrultusunda kupa tedavisi, sülük tedavisi, akupunktur, ozon terapisi ve bitkilerle tedavi gibi yaklaşık 14 alanda destekleyici tedaviler uygulandığını belirtiyor. Mollahaliloğlu, “Sülüklerin doğadan toplamak yerine çiftlikte yetiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğadan toplanan sülüklerin hem doğadaki sayısını azalttığını hem de potansiyel hastalıkları hastalara taşıyabileceğini ifade ediyor. Çiftliklerde üretilen sülüklerin kullanılması bu açıdan büyük önem taşıyor. Mevzuat da bunu gerektiriyor” diyor.

SÜLÜKLERİN KAN PIHTILAŞMASINI ENGELLEME ETKİSİ

Halk arasında “sülüğü bırakın, o kendi rahatsızlığı bulur” gibi bir yanılgı bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Mollahaliloğlu, “Gerçekte sülük fazla kan bulunan yerleri bulup emmeye başlar. Biz akupunktur noktalarını değerlendiriyoruz. Her akupunktur noktasının hangi hastalık için kullanıldığını biliyoruz. Burada sülüğü yerleştirerek tedavi sağlıyoruz. Sadece hastalığa yönelik değil, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da sülük tedavisi uygulanması faydalı olabilir. Özellikle COVID sonrası kalp krizi riski arttığı için sülüğün içindeki enzimler, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek bu alanda önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla bağışıklığı güçlendirmek ve kanın pıhtılaşmasını önlemek adına doktor tavsiyesiyle sülük kullanımı önerilmektedir” şeklinde konuşuyor.

AYRINTILI ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan, üniversitenin Çubuk yerleşkesinde tıbbi sülüklerin üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirdiğini aktarıyor. Ayhan, “Tıbbi sülükler, ısırdıkları bölgede kan emmeden önce bir miktar sıvı bırakıyor. Bu sıvıda bulunan protein enzimleri, kan sulandırıcı, kas gevşetici, enflamasyonu azaltıcı ve ağrı giderici özellikler taşıyor. Bu sıvılar, sülüğün daha etkili kan alabilmesi için önemli bir rol üstleniyor” diyor.

Ayhan, sülük enziminin immün sistemi düzenleyerek otoimmün hastalıkların kontrol altına alınmasında etkili sonuçlar elde ettiklerini belirterek, “Kanser hücreleri üzerinde de uygulamalar yaptık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Enflamasyonu kontrol etmenin birçok hastalığın temelinde yer aldığını biliyoruz. Sülük tedavisinin gelecekte daha fazla yer kaplayacak olması muhtemel. Bazı insanlar sülüğü rahatsız edici buldıkları için, sülüğün salgısını toz haline getirme çalışmalarımız var. Biyoteknolojik olarak bu özelliği ilaç formuna dönüştürme çabalarımız sürüyor. Gelecekte insanlığa faydalı katkılarda bulunmayı umuyoruz” şeklinde ifade ediyor.