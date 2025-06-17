Haberler

Suluova’da Beton Mikseri Yandı

SULUOVA’DA BETON MİKSERİ YANDI

Amasya’nın Suluova ilçesinde hareket halindeki bir beton mikseri alev aldı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Arucak köyü civarında 34 CPF 39 plakalı beton mikseri, seyir esnasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE BİLDİRDİ

Beton mikserinin sürücüsü olan Sabri Benni, aracının alev aldığını fark edince hemen araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Suluova itfaiyesi ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mikser kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’nın Roma’sında Protesto Yürüyüşü Yapıldı

Roma'da Filistin destekçileri, İsrail Büyükelçiliği önünde Gazze'deki eylemleri protesto etmek için büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri artırıldı ve sloganlar atıldı.
Haberler

Fransa Başkandan Uyarı: İran’da Kaos!

Cumhurbaşkanı Macron, G7 Zirvesi'nde İran'daki rejim değişikliği çabalarının Orta Doğu'da ciddi karışıklıklar yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.