Suluova’da Beton Mikseri Yandı

SULUOVA’DA BETON MİKSERİ YANDI

Amasya’nın Suluova ilçesinde hareket halindeki bir beton mikseri alev aldı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Arucak köyü civarında 34 CPF 39 plakalı beton mikseri, seyir esnasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE BİLDİRDİ

Beton mikserinin sürücüsü olan Sabri Benni, aracının alev aldığını fark edince hemen araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Suluova itfaiyesi ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mikser kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.