Suluova’da Etkinlikler Yapıldı

Halk Sağlığı Haftası’nda Etkinlikler Düzenlendi

Suluova ilçesi, 3-9 Eylül tarihleri arasında “Halk Sağlığı Haftası” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Bir Eylül Park’ta düzenlenen bu etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 8 ayrı stant, çocuklara ve vatandaşlara halk sağlığının yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi hakkında bilgiler verilerek çeşitli uygulamalara yer verdi.

Stantlar Ziyaret Edildi

Etkinliğe katılan Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun, kurulan stantları ziyaret ederek yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, farklı uygulamalara gönüllü olarak katılarak çocuk ve vatandaşları teşvik ettiler. Birey ve toplum sağlığının önemi üzerine yapılan açıklamalarda tavsiyelerde bulundular.

Sağlıklı Yaşam Üzerine Vurgu

Kaymakam Şafak Gürçam, sağlık ve sağlıklı kalmanın önemine dikkat çekerek, “Halk sağlığı sadece hastalıkları tedavi etmek anlamına gelmiyor. Hastalıkların olmasını önlemek, sağlıklı yaşam şartlarını sağlamak ve tüm toplumun kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı da kapsar. Bu etkinlik ile çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın tüm bu konularda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi arzu ediliyor” şeklinde konuştu.