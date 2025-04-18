Suluova’da Futbol Turnuvası Yapıldı

GENEL BİLGİLER

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Geleceğin Şampiyonları Ligi Projesi” çerçevesinde ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Bu etkinlik, Kaymakam Şafak Gürçam’ın katılımıyla Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi ve 15 takım turnuvaya katıldı.

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR

Gürçam, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, “Sportif faaliyetlerin her yaşta sağlık için yapılmasının doğru bir davranış” olduğunu belirtti. Ayrıca, eğitim ve öğretim süreçlerinin yanı sıra öğrencilerin sportif, sanatsal ve kültürel yönden gelişimlerinin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bu tür aktivitelerin, daha sağlıklı, yetkin ve yeterli bir nesilin yetişmesi için desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

KATILIMCILAR VE DESTEK

Programda Belediye Başkanı Rıfat Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve birçok öğrenci de yer aldı. Turnuvanın, öğrencilere spor yapma fırsatı sunarak onların yeteneklerinin gelişimine katkı sağladığı belirtildi.