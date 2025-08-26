Suluova’da Kömür Tozu Problemi Var

KOYMUŞ TOZUYLA İLGİLİ SORUNLAR ARTMAKTA

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Cevizdibi Mahallesi’nin sakinleri, yakınlarındaki kömür işletmesinden çıkan ince kömür tozunun mahallelerine yağdığını ve bu durumun sağlıklarını tehdit ettiğini dile getiriyor. Mahallede bir araya gelen sakinler, kömür tozlarının havadan inerek mahallelerine ince bir tabaka şeklinde yerleştiğini ifade etti.

SAĞLIK SORUNLARI GİDERİLMELİ

Ev hanımı Nuran Bilgili, rüzgarın etkisiyle kömür tozunun mahallelerinin üzerine düştüğünü, bu nedenle yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü belirtti. Evlerinde kapı ve pencere açmaya cesaret edemediklerini, özellikle yaşlılar, hastalar ve çocuklar için nefes almanın zorlaştığını vurguladı. Bilgili, çocuğunun astım hastası olduğunu belirterek, “Çocuğum astım hastası. Herkes hasta. Öksürükten, doktora gidip gelmekten bıktık artık. Bir an önce çözüm bulunsun.” sözlerini aktardı.

YAŞLILARIN SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ

Hatice Bilgili ise kendisinin ve eşinin sağlık sorunları yaşadığını, kömür tozunun yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Yetmiş beş yaşındaki Ali Osman Çoban, son 4-5 yıldır artan kömür tozu sorununa dikkat çekerek, işletme yönünden esen rüzgarların tozu doğrudan mahalleye taşıdığını ifade etti. Kalp hastası olan 78 yaşındaki Rafet Arabacı da, kömür tozunun solunmasından bıktıklarını ve kömür işletmesinin kapatılmasını istemediklerini, ancak yaşadıkları sıkıntılara çözüm beklediklerini kaydetti.