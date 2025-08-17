Suluova’da Traktörle Düğün Yapıldı

ÇİFTİN TERCİHİ TRAKTÖR OLDU

Amasya’nın Suluova ilçesinde yeni bir hayata adım atan genç çift, düğün arabası olarak traktörü tercih etti. Çocukluk dönemini tarlalarda geçiren gelin Büşra Yaman, 18 yaşına bastığında tutkunu olduğu traktör için sürücü belgesini aldı ve bu aracı gelin arabası olarak seçti. Süslenen traktörünün direksiyonuna gelinliğiyle geçen Büşra, eşini yanına alarak en özel anını coşkuyla kutladı. Çiftçi Büşra Yaman (21) ile kepçe operatörü Emrullah Satılmış (23), düğün öncesi kararlarını traktör kullanmak yönünde şekillendirdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Traktörü güzel bir şekilde süsleyip ilçede dolaşan çift, arkadaşlarının da katıldığı konvoy ile renkli anlar yaşadı. Gelinin direksiyon başında yer alması, etkinliğe ayrı bir sevinç kattı. Büşra Yaman, “Çocukluğumda traktör sürmeyi öğrenmiştim. 18 yaşıma girer girmez ehliyetimi almıştım. Traktörün gelin arabası olmasına çevremde şaşıranlar vardı. Ama çok güzel oldu” dedi.

GELECEK HAYALLERİ

Büşra, baba mesleği çiftçiliği sürdürmeyi, daha büyük bir traktör alıp kendi tarlalarını sürmeyi ve bir çiftlik kurmayı hedeflediğini de ekledi. Sevdiği kıza kavuşan Emrullah Satılmış ise, traktörü ustaca kullanan eşiyle mutlu bir hayat sürmeyi istediğini ifade etti.