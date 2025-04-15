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Suluova’daki Boş Binada Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Amasya’nın Suluova ilçesinde yer alan Derinöz Barajı yakınındaki üç katlı boş bir binada çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, barajın yakınında bulunan bu boş binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE VE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Alevlerin ve yükselen dumanların görülmesi üzerine, olayın hemen ardından itfaiye, orman ve acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, çevredeki ağaçlara sıçramadan hızlı bir şekilde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış sebebine dair incelemeler Jandarma ekipleri tarafından başlatıldı. Yangının nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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