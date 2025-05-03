Suluova’daki Leylekler Yuvaya Döndü

LEYLAKLERİN DÖNÜŞÜ KÖYDE SEVİNÇ YARATIYOR

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde, sonbaharda göç ettikleri ülkelerden dönen 20 çift leylek, köyde sevindirici bir tablo oluşturdu. Uzun yıllardır ‘Leylekli Köy’ olarak bilinen Saygılı köyünün elektrik direklerinde yuva yapan leyleklerin geri dönüşü, köy halkını mutlu etti. Baharın başlangıcıyla birlikte leylekler, yuvalarını doldurmaya başladı. İlkbaharı ve yazı burada geçirecek olan leylekler, ağustos ayından sonra Afrika’ya doğru yola çıkacak.

KÖY MUHTARI DUYGULARINI PAYLAŞIYOR

Köy Muhtarı Mehmet Çavuş, yaklaşık 25 yıldır leylekleri köylerinde misafir ettiklerini belirtiyor. Leyleklerin köye vardıktan sonra kuluçkaya yattığını ifade eden Çavuş, “Yavrusunu çıkarırlar, ağustosun sonunda sıcak memleketlere göç ederler. Daha önce 15 olan leylek yuvamız bu sene 20’ye ulaştı. Onların gelmesi bizi sevindiriyor. Zarar vermiyoruz, ürkütmüyoruz. Bakımlarını yapmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 25 senedir leyleklerimiz köyümüze geliyor. Geldikleri zaman her evin bir leyleği var. Leylekler gelince ‘Hacı baba geldi’ diye birbirimize müjde veriyoruz. Seviniyoruz, bu her yıl tekrarlanıyor.” diyor.

KÖY SAKİNLERİNDEN YORUMLAR

Köy sakinlerinden Murat Gür ise, “Uzun yıllardır leylekler burada bize baharın geldiğini müjdeliyorlar. Hayırlı ve bereketli bir hayvanlar. Bunlar burada yavrularını yapıyorlar. Zamanı geldiğinde geri geldikleri yere gidiyorlar. Leyleklerimiz bizim Saygılı köyünde huzur buldukları için her yıl geliyorlar, biz de onlardan huzur buluyoruz, onları çok seviyoruz.” diyerek, leyleklerin köy için önemini vurguluyor.