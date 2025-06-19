Suluova Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli

TURNUVADA MANEVİ MESAJLAR

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası futbol turnuvasının final müsabakasında, takımlar “Gökyüzü tanık, biz de şahidiz: Gazzeli çocuklar yalnız değilsiniz” yazılı pankartla sahaya çıktı. Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi futbol sahasında düzenlenen turnuvaya, 16 takım ve yaklaşık 200 sporcu katıldı. Finale kalan TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu ile Mehmet Bilgili İlkokulu arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti.

ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Final maçında TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu, rakibini 1-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Maç öncesinde gerçekleştirilen seremonide, her iki takım “Gökyüzü tanık, biz de şahidiz: Gazzeli çocuklar yalnız değilsiniz” yazılı pankartla sahada yerini aldı.

Müsabakanın hemen öncesinde bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, bu organizasyonun çocukların sportif becerilerinin yanı sıra, takım ruhu, dostluk ve centilmenliği pekiştirmeleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.