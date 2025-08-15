Suluova Müftülüğü’nde Program Yapıldı

KAPANILDIĞI DUYURULAN YAZ KUR’AN KURSLARI

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından 2025 yılı için düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. Programda yer alan tüm katılımcılara teşekkür eden İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, 157 cami ve Kur’an Kursu’nda yaklaşık 3 bin öğrencinin katılımıyla, 150 din görevlisi ve eğitmenlerin eşliğinde, 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta boyunca Yaz Kur’an Kursları düzenlendiğini aktardı.

DİNİ EĞİTİMİN TEMEL TAŞI

Kaya, Allah, Peygamber ve Kur’an inancı ile temel dini öğretilerin ilk adımının Kur’an kursları ve camilerde başladığını vurgulayarak, bu kursların bireylere bir bilinç kazandırmak adına son derece önemli olduğunu ifade etti. “Kurslarda milli, manevi ve ahlaki gelişimine katkı sağlayacak Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgisi derslerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, ezanı güzel okuma, hadis ezberleme yarışması, bilgi yarışması, futbol turnuvaları, seminerler, piknik ve geziler gibi çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler tertip ettik. Çocuklarımız için oldukça verimli bir dönem geçirdik,” diye konuştu.

Kapanış programında, bilgi ve spor yarışmalarında başarı gösteren takım ve öğrencilere kupalar, madalyalar ve ödüller verildi. Dereceye giren öğrenciler, bu anlamlı etkinlikte tebrik edildi.