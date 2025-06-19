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Suluova Şeker İlkokulu Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi

SU İSRAFINA DİKKAT ÇEKME YÜRÜYÜŞÜ

Suluova Şeker İlkokulu’ndaki öğrenciler, su israfı konusuna dikkat çekmek amacıyla “Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” sloganıyla bir farkındalık yürüyüşü düzenliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve Okul Müdürü Cemil Küpçüoğlu’nun da katıldığı etkinlik, şehir merkezinde gerçekleştiriliyor.

Aydınlık Bir Gelecek İçin Yürüyüş

Öğrenciler, ellerinde pankartlarla Denizciler Caddesi boyunca yürüyüş yapıyor. Yürüyüş esnasında “Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” şeklinde sloganlar atan öğrenciler, su tasarrufu konusunda çevredeki vatandaşları ve esnafları bilgilendirmek amacıyla tasarruf konulu afişler dağıtıyor. Bu etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

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