Sulusaray’da Takla Atan Araç

KAZANIN DETAYLARI

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili takla attırdı. Kazada yaralanan sürücü acil sağlık hizmetleriyle hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sulusaray’dan Yeşilyurt yönüne giden Y.A. yönetimindeki 66 FH 688 plakalı otomobilin, ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti. Otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin öğrendiği üzere, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başladı.