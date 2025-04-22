Sulusaray’daki Çocuklar Jandarmayı Ziyaret Etti

ÇOCUKLAR JANDARMAYI ZİYARET ETTİ

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle İlçe Jandarma Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel etkinlikte, çocuklar jandarmanın görevleri hakkında bilgiler aldı.

JANDARMA KOMUTANLIĞI YAKINDAN İLGİLENDİ

Ziyaret süresince komutanlar, çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara çeşitli etkinlikler düzenlendi. Görevliler, çocuklara eğlenceli bir anı bırakmak adına balon hediye etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ziyaretin ardından çocuklar, jandarma ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu anlamlı etkinlik, çocukların jandarma ile olan ilişkilerini güçlendirdi.