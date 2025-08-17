Sulutepe Göleti, Kuraklık Tehdidi Altında

GÖLETTEKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Sulutepe Mahallesi’nde, 1976 yılında sulama amaçlı inşa edilen ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti’nde su seviyesi ciddi oranda azalmış durumda. Neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen göletteki suyun çekilmesi ve tabandaki çatlaklar, dron ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışının ve buharlaşmanın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekiyor. Şahinalp, iklim değişikliği nedeniyle yağışlar ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini, son birkaç yılda bölgedeki ortalama sıcaklığın 18,1’den 19 dereceye yükseldiğini belirtiyor. “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlar veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor” diyen Profesör, su seviyesindeki azalmayı bu şekilde açıklıyor.

ÇİFTÇİLER SU SIKINTISI YAŞIYOR

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman ise, son yıllarda göletteki su seviyesinin ciddi şekilde azaldığını ve bu durumun kendilerine su sıkıntısı olarak yansıdığını aktarıyor. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında” diyor. Prof. Dr. Şahinalp, ayrıca su israfının önlenmesi gerektiğine de vurgu yapıyor.