Sulutepe Göleti Kuruma Tehdidi Altında

SU SEVİYESİ KRİTİK DERECEYE DÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Sulutepe Mahallesi’nde, arazilerin sulanması için 1976 yılında inşa edilen ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti’nin su seviyesi ciddi oranda düştü. Neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen göletteki su çekilmesi ve tabandaki çatlaklar, drone ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışının ve buharlaşmanın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Şahinalp, iklim değişikliği dolayısıyla yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini, bölgedeki ortalama sıcaklığın son yıllarda 18,1’den 19 dereceye yükseldiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Şahinalp, gölet ve barajlardaki su seviyesinin azalmasını şu şekilde açıklıyor: “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.”

ÇİFTÇILER SU SIKINTISI ÇEKİYOR

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, son yıllarda göletteki su seviyesinin dibe indiğini ve su sıkıntısı çekmekte olduklarını aktarıyor. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında,” diyor. Ayrıca Prof. Dr. Şahinalp, su israfının önlenmesi gerektiğine de dikkati çekiyor.