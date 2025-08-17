Gündem

Sulutepe Göleti Kuruma Tehdidi Altında

sulutepe-goleti-kuruma-tehdidi-altinda

SU SEVİYESİ KRİTİK DERECEYE DÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Sulutepe Mahallesi’nde, arazilerin sulanması için 1976 yılında inşa edilen ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti’nin su seviyesi ciddi oranda düştü. Neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen göletteki su çekilmesi ve tabandaki çatlaklar, drone ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışının ve buharlaşmanın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Şahinalp, iklim değişikliği dolayısıyla yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini, bölgedeki ortalama sıcaklığın son yıllarda 18,1’den 19 dereceye yükseldiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Şahinalp, gölet ve barajlardaki su seviyesinin azalmasını şu şekilde açıklıyor: “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.”

ÇİFTÇILER SU SIKINTISI ÇEKİYOR

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, son yıllarda göletteki su seviyesinin dibe indiğini ve su sıkıntısı çekmekte olduklarını aktarıyor. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında,” diyor. Ayrıca Prof. Dr. Şahinalp, su israfının önlenmesi gerektiğine de dikkati çekiyor.

ÖNEMLİ

Spor

Brest ve Lille Berke Özer ile berabere

Milli kaleci Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile ilk maçını oynayarak yeni takımına merhaba dedi.
Dünya

Rusya Hakkında Rubio’dan Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış sağlama hedefinde olduğunu, müzakerelerin tıkanması durumunda daha sert yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.