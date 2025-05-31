Sumbas’ta 36 Konutun Anahtarı Verildi

ANAHTAR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde tamamlanan 36 köy konutunun anahtarları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Sumbas ilçesi Mehmetli beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi ve Yeni Mahallede inşa edilen konutlar için düzenlenen törende, Vali Yılmaz, konutların güvenli ve rahat bir yaşam alanı sunduğunu vurguladı.

KONUTLAR HIZLA TESLİM EDİLİYOR

Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün Sumbas ilçemizde Mehmetli beldemizin Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi ve Yeni Mahallede 36 köy konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız çok iyi yapılmış, kıymetli hemşerilerimizin rahat edebilecekleri çok güvenlikli konutlar. Güle güle otursunlar, inşallah mutluluk, huzur içinde otursunlar. Bütün hemşerilerimiz konutlarına kavuşana kadar hızla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yılın sonunda konutlarımızın yüzde yüze yakınını teslim etmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde açıklama yaptı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Anahtarlarını teslim alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini ifade ederek, Vali Yılmaz’a teşekkür etti. “Allah devletimizden razı olsun” dilekleriyle, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.