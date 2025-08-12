Sumbas’ta Anız Yangını Çıktı

ANIZ YANGINI BÜYÜYOR

OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen anız yangını, alevlerin makilik alana sıçramasıyla büyüyor. Yangına müdahale için bölgeye hızla ekipler sevk ediliyor.

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi’nde, saat 16.00 sularında sebebi bilinmeyen bir şekilde anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa süre içinde yakındaki zeytinlik ve makilik alana yayıldı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterlerin yanı sıra birçok arazöz ve orman işçisinin bölgeye yönlendirilmesiyle müdahale ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.