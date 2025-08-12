Haberler

Sumbas’ta Anız Yangını Çıktı

ANIZ YANGINI BÜYÜYOR

OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen anız yangını, alevlerin makilik alana sıçramasıyla büyüyor. Yangına müdahale için bölgeye hızla ekipler sevk ediliyor.

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi’nde, saat 16.00 sularında sebebi bilinmeyen bir şekilde anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa süre içinde yakındaki zeytinlik ve makilik alana yayıldı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterlerin yanı sıra birçok arazöz ve orman işçisinin bölgeye yönlendirilmesiyle müdahale ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de 4 Yaşındaki Çocuk Havuzda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kreşte yüzme etkinliği esnasında sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü ve boğulma riskiyle hastaneye kaldırıldı. Aile endişeli.
Haberler

Sultanbeyli’de Tesla, tıra çarptı

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda bir Tesla, seyir halindeki tıra çarparak hasar gördü. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve trafik sıkışıklığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.