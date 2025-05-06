Sumbas’ta Ev Duvarı Yıkıldı

SAĞANAK SONRASI DUVAR ÇÖKÜYOR

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası, bir evin istinat duvarının çöküşü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mehmetli beldesinde bulunan Turgay Telsiz’e ait olan müstakil evin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı, yoğun yağışların etkisiyle yıkıldı.

OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yıkılma anında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Duvarın yıkıldığı an, evin güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı ve bu görüntüler olayın boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.