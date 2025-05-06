Haberler

Sumbas’ta Ev Duvarı Yıkıldı

SAĞANAK SONRASI DUVAR ÇÖKÜYOR

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası, bir evin istinat duvarının çöküşü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mehmetli beldesinde bulunan Turgay Telsiz’e ait olan müstakil evin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı, yoğun yağışların etkisiyle yıkıldı.

OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yıkılma anında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Duvarın yıkıldığı an, evin güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı ve bu görüntüler olayın boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Altındağ’da Dolu Otobüse Binen Kadın

Ankara'da bir kadın dolu otobüse binerken, otobüsün hareket etmesini durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Haberler

Husilere Saldırıları Durduruyoruz Açıklaması

Trump, Orta Doğu seyahati öncesinde Yemen'deki Husilere yönelik bombardımanların hemen durdurulacağını belirterek, bu haberin 'çok olumlu' olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.