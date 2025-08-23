Sümela Manastırı’nda Ayin Gerçekleşti

AYİNİN GEÇTİĞİ TARİHİN DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi’nde yer alan tarihi Sümela Manastırı’nda, Ortodoks Hristiyanlarca ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul edilen 15 Ağustos’ta yapılması gereken ayin, 2010 yılından itibaren farklı bir tarih olan 23 Ağustos’ta düzenleniyor. Bu yılki ayini Kırklareli Metropoliti Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetti. Ayine Yunanistan ve Gürcistan’dan sınırlı sayıda Ortodoks Hristiyan katılırken, katılımın önceki yıllara göre belirgin şekilde az olduğunu gözlemlendi. Ayinin tamamlanmasının ardından, katılımcılar inançlarına göre kutsandı ve ekmek ile şarap ikram edildi.

PATRİK PAVLOSUN YAPTIĞI KONUŞMA

Ayin sonunda bir konuşma gerçekleştiren Patrik Pavlos Sofianopoulos, “Derin bir şükranla, bugün, başta sizlere, tarihi ve kutsal Meryem Ana Sümela Manastırı’nda kutsal ayinin icrasının mümkün kılınmasında her türlü kolaylığı sağlamanızdan dolayı içten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.” dedi. Patrik, burada bulunmalarının sadece bir dini etkinlik olmadığını, aynı zamanda inançlarının bir tanıklığı olduğunu belirtti. Bu tanıklığın, dostluk ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne dayandığını vurguladı. Sofianopoulos, “Özellikle, bu kutsal ayinin icrası için gerekli izni lütfederek bu buluşmayı mümkün kılan ülkemizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükran ve minnetle, derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Patrik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarih boyunca Manastır’ın hamileri olan Sultanların geleneğini sürdürdüğünü ve bu kutsal mekanın korunması, restore edilmesi için özen gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, “Onun sorumluluğundaki Turizm ve Kültür Bakanına, Trabzon Valisine ve onların çalışma arkadaşlarına, bugünkü kutsal ayinin gerçekleşmesi için sağladıkları tüm kolaylık ve ilgiden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.” dedi. Patrik, yüce Allah’tan, Meryem Ana’nın şefaatleriyle, Cumhurbaşkanına ve tüm çalışma arkadaşlarına barış, sağlık ve başarı vermesini diledi. Sözlerini, “Meryem Ana’nın şefaatleriyle, herkese sağlık, barış, refah ihsan etsin” ifadeleriyle tamamladı.