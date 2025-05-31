Sümela Ultra, Doğayla Tarihi Buluşturdu

İLK ULTRA TRAIL DENEYİMİ

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nın yer aldığı Altındaki Vadisi’nde başarıyla gerçekleştirilen Sümela Ultra koşusu, tarihi ve kültürel zenginlikler eşliğinde eşsiz bir deneyim sundu. Koşucular, bu bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı tarihsel atmosferi yaşama şansı buldular. Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Altındere Vadisi Milli Parkı’nda yapılan Ultra Sümela 2025 etkinliği, etkileyici bir ortamda sona erdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu patika yarışı, Almanya, Belarus, Büyük Britanya, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye’den gelen toplam 253 yerli ve yabancı koşucuyu bir araya getirdi.

YARIŞIN DETAYLARI VE PARKURLAR

Yarışlar, sabah 07.00’de Sümela Manastırı’nın eteklerinde başladı ve gün boyunca devam etti. Katılımcılar, 61K Ultra Sümela, 22K Altındere Medium Trail ve 12K Maçka Short Trail gibi üç farklı seviyede olan parkurlarda zorlu bir koşu deneyimi yaşadı. Bu parkurlar, yemyeşil ormanlar, sarp kayalıklar ve derin vadilerle doluydu. Yarışın başlangıcı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Özgür Kara, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas tarafından verildi.

REKOR KIRAN SPORCULAR

Sümela Ultra Trail 61K yarışında, 2 bin metre üstünde irtifa gören parkurda erkeklerde Kemal Kukul (Egospor) 6:13:28 ile birinci olurken, Anthon Kavtasev 6:18:37 ile ikinci ve Şakir Atmaca (Run61) ise 6:46:41 ile üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde ise Tatiana Maksimova 8:20:30 ile birinciliği kazanırken, Cemile Çelik 10:27:05 ile ikinci oldu. 22K kategorisinde erkeklerde Aykut Kırsay 2:08:41 derece ile birinci, kadınlarda Nilüfer Kemal Ogyl 2:54:26 ile ilk sırayı elde etti. 12K parkurunda erkeklerde Tuncay Uzuner (Trabzon Karşıyaka SK) 1:06:14 ile birinci olurken, kadınlarda Hava Terzi (Ferdi) 1:22:39 derece ile birinci geldi.

ÖDÜL TÖRENİ VE GELECEK PLANLARI

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde madalyalar sporculara takdim edildi ve genel klasman birincileri duyuruldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Ultra Sümela artık sadece bir yarış değil, şehrimizin doğal ve tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtan bir marka haline geldi” dedi. 2026 yılı için ise hazırlıkların bugün itibarıyla başladığı duyuruldu.