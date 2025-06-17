Sümer Mahallesi’nde Maske İsyanı Yaşandı

KUTU KUTU MASKELERİN ÇÖPE ATILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kahramanmaraş’ın Sümer Mahallesi’nde yer alan bir sağlık ocağında, kutu kutu maske ve tıbbi cihazların çöpe atılması büyük tepkilere neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, hem şaşırdığını hem de öfkesini dile getirdi. Görüntülerde, sağlık ocağının çevresindeki çöp alanında yer alan kullanılmamış maskeler, eldivenler, acil durum butonları ve çeşitli tıbbi cihazlar dikkat çekiyor.

VATANDAŞTAN AÇIKLAMALAR

Videoyu çeken kişi, “Birkaç defa sağlık ocağına gitmiştik. Anneme ve bana bir tane maske vermediler. Şimdi hepsini çöpe atmışlar. Bir sürü cihaz alıp atmışlar” ifadeleriyle duruma tepkisini ortaya koyuyor. Sosyal medyada paylaşılmış olan bu görüntüler, kısa sürede insanlar arasında büyük bir yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, devletin halk sağlığı için gönderdiği malzemelerin kullanılmadan çöpe atılmasını “israf” ve “kamu malına zarar” şeklinde yorumladı.

SORUMLULAR HESAP VERSİN

Vatandaşlar, yetkililerin bu konuyla ilgili bir inceleme başlatmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ediyor. Bu olay, sağlık materyallerinin israf edilmesinin önüne geçilmesi gerektiği yönünde bir çağrıyı da beraberinde getiriyor.