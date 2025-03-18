Sümer MTAL Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti

ÖĞRENCİLERDEN ANMA ZİYARETİ

Sümer MTAL öğrenicileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Malatya Şehitliği’ni ziyaret etti ve burada şehitler için dua etti. Malatya Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, bu özel günün anısına düzenlenen etkinlikte, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dualar etti.

TARİHİ ÖNEM VE EĞİTİM

Halkla İlişkiler Öğretmeni Sünbül Evin’in öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemi ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri hakkında bilgi verildi. Program, saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve şehitler için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, vatan uğruna hayatlarını feda eden kahramanları bir kez daha minnetle andı.