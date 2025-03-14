Sümeyye Boyacı, Para Swimming World Series’de Yarışacak

BARSELONA’DA YENİ BİR MÜCADELE

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü’nün sporcusu ve Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Türkiye’yi ve Eskişehir’i temsil etmek amacıyla Barcelona’da gerçekleşecek “Para Swimming World Series” yarışına katılacak. Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin olimpik yüzmede ilk Dünya Şampiyonluğunu elde eden Sümeyye Boyacı, İspanya’da düzenlenecek bu önemli organizasyonda yer alacak.

Hedef YENİ BAŞARI

20 – 23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyona öncesinde, milli gururumuz Sümeyye Boyacı, hazırlıklarını Eskişehir’de sürdürüyor. Boyacı, “Türkiye’ye ve Eskişehir’e ay yıldızlı formayla yeni bir başarı daha hediye etmek istiyorum” diyerek, bu yarışmada elde edeceği başarıyla diğer sporculara örnek olmayı amaçlıyor.