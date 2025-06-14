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Sümeyye Yakar, Kaza Sonucu Vefat Etti

KAZA VE KURBAN HAKKINDA DETAYLAR

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin çarptığı 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, hayatını kaybetti. Kaza, 11 Haziran’da Şeyh Edebali Bulvarı’nda gerçekleşti. Ehliyetsiz 16 yaşındaki A.S.T., kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Yakar’a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yakar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olaydan sonra, kaçan A.S.T. kısa süre içinde yakalandı. Emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazanın ve sürücünün kaçışının anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, toplumsal güvenlik açısından önemli bir konu haline geldi ve olayın ardından, benzer durumların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

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