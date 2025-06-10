Suna Kan, 87 yaşında vefat etti

KEMAN VIRTÜÖZÜ SUNA KAN’IN ANILARI

Keman virtüözü ve emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan’ın vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Küçük yaşta keşfedilen yeteneği ile çevresinde “Harika Çocuk” olarak anılan Kan, 21 Ekim 1936’da Adana’da hayata merhaba dedi. 5 yaşında babasından keman dersleri almaya başlayan Kan, uluslararası alanda tanınan işin uzmanları arasında yer alan Hulusi Karsel, Walter Gerhardt, Gilbert Back ve Liko Amar gibi isimlerden eğitim aldı. 9 yaşında Wolfgang Amadeus Mozart’ın 5. Keman Konçertosu’nu seslendirdiği ilk konseri ile dikkat çekti, 10 yaşında ise Ankara Devlet Konservatuvarı’nda verdiği resital ile “Harika Çocuk” unvanını pekiştirdi.

1948 yılında Türkiye hükümeti tarafından düzenli bir yasa ile piyanist İdil Biret ile birlikte yurt dışında eğitim almak üzere burs aldı. Paris Konservatuvarı’nı başarı ile tamamlayan Kan, burada Gabriel Bouillon’un öğrencisi olarak öğrenimini sürdü. 1952’de birincilikle mezun olan sanatçı, 1954’te Cenevre Uluslararası Yarışması’nda birinci, 1955’te Viotti Uluslararası Yarışması’nda ikinci, 1956’da ise Münih Uluslararası Yarışması’nda yine ikinci oldu. Yurtdışı uluslararası yarışmalardan elde ettiği pek çok ödülle döndü ve 1957’de Türkiye’ye dönerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda solist sanatçı olarak göreve başladı.

KONSERLERİ VE MÜZİK KARIYERİ

Suna Kan, Türkiye’nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin ile birlikte kurduğu keman-piyano ikilisi ile birçok konser ve resital gerçekleştirdi. Daha sonra Almanya’da eğitimini tamamlayan Gülay Uğurata ile 29 yıl boyunca sahne aldı. 1970’li yılların başında orkestra şefi Gürer Aykal ve Faruk Güvenç ile birlikte Ankara Oda Orkestrası’nın kuruluşuna katkıda bulundu. Bu orkestra ile birlikte yurt dışında 100’den fazla konser verip çeşitli plaklar yaptı. 11 Haziran 2023’te 87 yaşında hayatını kaybeden Kan, Ankara Oda Orkestrası’nda 1977-1986 yılları arasında başkemancı ve solist sanatçı olarak görev aldı. 1996 yılında “Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası” ile ödüllendirildi.

SUNA KAN’IN MİRASI

Suna Kan, Türkiye’nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak tanındı ve Türk bestecilerinin keman repertuarının önde gelen yorumcularından biri olarak hatırlanıyor. Cenazesi, Kocatepe Camisi’nde kılınan namazın ardından Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Usta sanatçının vefatının ardından, Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliği ile her yıl ekim ayında “Suna Kan Keman Günleri” etkinlikleri düzenleniyor.