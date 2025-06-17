Suna, Neslihan’ın annesidir

SUNA VE NESLİHAN ARASINDAKİ AİLE BAĞLARI

Suna, Tuna’nın annesi olarak, Tuna’nın kim olduğunu belirler. Tuna, Ömer’in kızının oğlu olduğuna göre, Suna, Ömer’in kızının annesinin yani kızı olan kişinin de annesidir. Böylelikle Suna, Neslihan’ın annesinin kardeşi olur.

NESLİHAN’IN SUNA ÜZERİNDEKİ İLİŞKİSİ

Neslihan, Ömer’in kız kardeşi olduğu için, Suna’nın pozisyonu burada önemli bir detay taşır. Suna, Neslihan’ın annesi değil, bunun yerine Suna, Neslihan’ın amcasının eşi ya da hala pozisyonunda bulunmaktadır. Tuna, Ömer’in kızının oğlu olduğuna göre, bu durumda, Suna’nın Neslihan’la olan bağlantısı, aile bağlarının karmaşık yapısı içinde yatmaktadır.

CEVAP NASIL BELİRLENİYOR?

Sonuç olarak, Suna’nın Neslihan’a olan ilişkisi değerlendirildiğinde, Suna, kendisi için “erkek kardeşinin kızının kızı” olarak ifade edilebilir. Bu, sorunun cevabını oluşturuyor ve doğru yanıt “A: Erkek kardeşinin kızının kızı” olarak belirleniyor.