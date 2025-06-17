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Suna, Neslihan’ın Kızı

SUNA’NIN NESİDİR?

Verilen bilgilere göre, Suna Tuna’nın annesi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda Neslihan’ın Ömer’in kız kardeşi olduğu belirtiliyor. Tuna’nın, Ömer’in kızının oğlu olduğu da ifade ediliyor. Buna dayanarak, Suna’nın Neslihan ile olan ilişkisini anlamak mümkündür.

İLİŞKİLERİ ANLAMAK

Bu durumda, Suna’nın Neslihan’ın kızı olması gerekiyor. Tuna, Neslihan’ın yeğeni olurken, Suna da Neslihan’ın kızıdır. Böylece Suna, Neslihan’ın kız kardeşi Ömer’in çocuğu olan Tuna’nın annesi olarak tanımlanmış olur.

CEVAP

Sonuç olarak, Suna, Neslihan’ın kızıdır. Bu soru, yarışmada merak edilen sorular arasındayken, Suna’nın Neslihan ile olan ilişkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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