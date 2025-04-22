Suna Tanas Vefat Etti. Taziye Kabul Edildi

VEFAT HABERİ

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan Bahri Tanas ile Ahmet Oğuz Tanas’ın annesi Suna Tanas (84) hayatını kaybetti. Suna Tanas için Muratpaşa Camii’nde bir cenaze namazı düzenlendi. Törene Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanı İsmail Bağrıyanık, Yakutiye Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Memursen Erzurum Temsilcisi Mustafa Karataş, Tanas ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE TÖRENİ

Helallik alınmasının ardından kılınan namazın ardından Suna Tanas’ın cenazesi Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin ardından Bahri Tanas ve ailesi, vatandaşların taziye dileklerini kabul etti.

– Erzurum