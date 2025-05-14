Suna Ve İnan Kıraç Vakfı Burs Veriyor

İSTANBUL’A YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul üzerine özgün ve ilkeli projeler geliştiren araştırmacılara burs programı sunuyor. Enstitüden gelen bilgilere göre, Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları ile İstanbul ve Müzik Araştırma Programı çerçevesinde faaliyet gösteren araştırmacılara yönelik burs başvuruları 2025–2026 dönemi için 1 Temmuz’a kadar sürecek.

BURS KATEGORİLERİ VE MİKTARLARI

Bu burslar üç farklı kategoride verilecek. Bir doktora adayı 150 bin lira “Araştırma ve Yazma Bursu” alacak. Ayrıca, 5 araştırmacıya 20 bin lira “Seyahat Bursu” ve 5 araştırmacıya 20 bin lira “Akademik Etkinlik Bursu” sağlanacak. “Araştırma ve Yazma Bursu”, yeterlilik sınavını geçmiş doktora öğrencilerine bir akademik yıl boyunca finansal destek sağlamayı hedefliyor. “Seyahat Bursu”, araştırmacıların arşiv ve saha çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan bir program. “Akademik Etkinlik Bursu” ise yurt dışında düzenlenen konferanslar, sempozyumlar veya atölyelerde İstanbul araştırmaları alanında sunum yapacak ya da panel düzenleyecek olan araştırmacılara destek verecek.