Sunderland, Arthur Masuaku’yu Kadrosuna Aldı

Premier Lig takımlarından Sunderland, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen Arthur Masuaku’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Masuaku’nun yeni takımı belli oldu. Bu sezon Premier Lig’e geri dönen Sunderland, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SUNDERLAND’DAN AÇIKLAMA

Sunderland Sportif Direktörü Kristjaan Speakman, kulüp resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Arthur, Premier Lig’de hatırı sayılır deneyime sahip ve kadromuzu güçlendirecek farklı bir profile sahip bir oyuncu. Topla oynama konusunda güçlü, çok yönlü bir bek ve sadece savunmada değil, aynı zamanda son bölgede de etkili. Bilgi ve deneyimlerini takımla paylaşmaya istekli ve bu, inşa etmeye devam ettiğimiz ortama fayda sağlıyor. Onu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz ve onu kadromuza entegre etmek için hemen çalışmaya başlayacağız, böylece mümkün olan en kısa sürede olumlu bir etki oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

MASUAKU’NUN PERFORMANSI

Masuaku, Beşiktaş formasıyla toplam 108 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi. Bu transfer, Sunderland için yeni sezona önemli bir güç kazandırmış oldu.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

