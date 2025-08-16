Sunderland, West Ham’ı 3-0 yendi

SÜNDERTLAND GALİBİYETİ

Premier Lig’in açılış haftasında Sunderland, West Ham United ile karşılaştı. Stadium of Light’ta gerçekleşen bu karşılaşmayı Sunderland, 3-0’lık bir skorla kazandı.

Sunderland’in galibiyetini sağlayan goller 61. dakikada Eliezer Mayenda, 73. dakikada Daniel Ballard ve 90+2. dakikada Wilson Isidor tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Sunderland, lige sağlam bir başlangıç yaparak puanını 3’e çıkardı.

West Ham United ise bu maçta puan elde edemeyerek 0 puanda kaldı. Sunderland, önümüzdeki hafta Burnley’in konuğu olacakken, West Ham United evinde Chelsea’yi ağırlayacak.