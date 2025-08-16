Haberler

Sunderland, West Ham’ı 3-0 yendi

SÜNDERTLAND GALİBİYETİ

Premier Lig’in açılış haftasında Sunderland, West Ham United ile karşılaştı. Stadium of Light’ta gerçekleşen bu karşılaşmayı Sunderland, 3-0’lık bir skorla kazandı.

Sunderland’in galibiyetini sağlayan goller 61. dakikada Eliezer Mayenda, 73. dakikada Daniel Ballard ve 90+2. dakikada Wilson Isidor tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Sunderland, lige sağlam bir başlangıç yaparak puanını 3’e çıkardı.

West Ham United ise bu maçta puan elde edemeyerek 0 puanda kaldı. Sunderland, önümüzdeki hafta Burnley’in konuğu olacakken, West Ham United evinde Chelsea’yi ağırlayacak.

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

