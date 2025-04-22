Sunexpress 2025’te 16,8 Milyon Yolcu Hedefliyor

GELİŞEN HEDEFLER VE YOLCU SAYISI

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortaklığıyla kurulan SunExpress, 2025 yılında 85 uçaktan oluşan bir filoyla 16,8 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. SunExpress CEO’su Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, şirketin 2024 yılı performansı ve 2025 yılı hedefleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. CEO Kownatzki, geçen yıl yüzde 86 doluluk oranı ile 15 milyon yolcuya hizmet verdiklerini belirtirken, 2025’i 15 yeni rota ile karşılayacaklarını da sözlerine ekledi. Şirketin bu yıl uçak filosunu 85 uçağa çıkaracağı bilgisi de verildi. SunExpress, geçen yıl 2,2 milyar Euro gelir elde etti.

ARTAN REZERVASYON ORANI

Kownatzki, Türkiye’nin Avrupa turizm pazarındaki yükselişine değinerek, “2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz. 2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artmış durumda. Bunun yanı sıra, yaz sonrası döneme de ilginin arttığını görüyoruz. Bu, Türkiye için deniz ve güneş tatilinin ötesinde kültür, tarih, gastronomi ve spor gibi farklı turizm türlerine yönelik de talebin olduğunu gösteriyor” dedi.

REKOR BAŞARI VE FİNANSAL PERFORMANS

Kownatzki, güçlü finansal performansları, verimli operasyonları ve yolculara sundukları yüksek kaliteli hizmet sayesinde başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. “2024’te hem kapasite hem de filo büyümesi anlamında rekor bir büyüme gerçekleştirdik. Şirket tarihimizin en yüksek gelirine ve karına ulaştık. 4 binin üzerinde çalışanımızla yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu sene sektörde 35. yılımızı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya ve değer yaratmaya kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

UÇAK TESLİMATLARI HAKKINDA YENİ HABERLER

Boeing ile SunExpress arasında uçak teslimatlarındaki sıkıntılar devam ediyor mu sorusu üzerine Kownatzki, “Geçtiğimiz günlerde yaptığım ziyarette gördüm ki Boeing ev ödevini gerçekten iyi çalışmış. Geçen sene uçak teslimatlarına yaşanan sorunları uçak kiralama yöntemiyle ortadan kaldırdık. Buradan iyi haberi vereyim, Boeing bazı uçaklarımızı 30 gün önce teslim edeceğini açıkladı” ifadelerini kullandı.