Sungurlu’da Atık Plastik Yüklü Tır Yangını

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir tırda meydana gelen yangın, atık plastiklerin bulunduğu dorsenin arka lastiklerinden çıktı. Salih K. adlı sürücünün kontrolündeki 63 ADA 464 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolunun Kırankışla köyü yakınlarında arka lastiklerinin tutuşması ile yangın tehlikesi yaşadı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek yardım çağrısında bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay üzerine hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yangın, lastiklerden tırın içindeki atık plastiklere sıçrıyınca, kısa sürede dorsenin tamamına yayıldı. Sungurlu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak yangın sonucunda tırın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

ULAŞIMDA AĞIR TRAFİK KİLİDİ

Yangın nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapatılması, uzun bir araç kuyruğu oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Olay, hem sürücüler hem de yolcular için zor anlara neden oldu.