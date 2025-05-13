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Sungurlu’da Dilenci 50 Bin Lira Bulundu

DİLENCİ YAKALANDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 50 bin 145 lira bulundu. Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yürütüyor.

DİLENCİ CAMİ VE CADDELERDE YAKALANDI

İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan 37 yaşındaki Ceylan G., ekipler tarafından zabıta amirliğine götürüldü. Yapılan üst aramasında, Ceylan G’nin üzerinde 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Dilencilik yapılarak elde edildiği değerlendirilen paraya el konulurken, Ceylan G’ye idari para cezası uygulandı.

KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ YAŞANDI

Ceylan G’nin zabıta amirliğindeki işlemleri sırasında konuşma güçlüğü yaşadığı gözlemlendi. Bu durum, durumu daha da merak konusu haline getirdi.

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