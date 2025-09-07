Sungurlu’da Kaza, 2 Ağır Yaralı

OTOMOBİL KAZASI VE YARALILAR

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bariyerlere çarparak takla atan otomobil, kullanılmaz hale geldi ve 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara karayolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Bektaş G. yönetimindeki 06 AP 7761 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak takla attı.

KAZA SONRASI GÖREVLİLER HAREKETE GEÇTİ

Kazada araçta bulunan sürücüyle birlikte Birsen G. ve Zeynep A. yaralanarak araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.