Sungurlu’da Kaza Sonucu Yaralı Var

OTOMOBİL MENFEZE DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Sungurlu-Boğazkale yolunun 28. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hayri T. yönetimindeki 19 ABZ 631 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü. Bu talihsiz kaza sonucunda sürücü yaralandı.

KAZA SONRASI SİVİL YARDIM

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.