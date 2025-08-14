Sungurlu’da Otomobil Ağaçla Çarpıp Yaraladı

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ö.K. yönetimindeki 19 AEF 758 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yer alan refüje çıkıp ardından bir ağaca çarparak durdu.

KAZA SONRASINDA YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Ağaca çarpmanın etkisiyle sürücü kazayı hafif atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. ve H.U. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.