Sungurlu’da otomobil kazasında yaralılar

OTOMOBİL DEVRİLDİ, YARALILAR VAR

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. B.G. kontrolündeki 06 AP 7761 plakalı araç, Kızıl Yarma mevkisinde kendiliğinden devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, devrilen otomobilden yaralıları çıkardı. Sürücü B.G. ve yolcular B.G. ile Z.A, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yapılan kontroller sonucunda yolcu olan B.G. ve Z.A’nın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

