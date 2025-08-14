Sungurlu’da Trafik Denetimi Yapıldı

DENETİMLER HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN YAPILIYOR

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, vatandaşların güvenliği ve huzurunu sağlamak için yapılıyor. Ekipler, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını, araçların sis farlarının gereksiz kullanımını ve abartı egzoz uygulamasını kontrol etti.

Ekipler tarafından durdurulan araçların belgeleri de incelendi ve trafik kurallarına uygunluğu denetlendi. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildiği takdirde onlara cezai işlem uygulandı. Bu tür denetimlerin devam edeceği belirtildi.