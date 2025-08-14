Haberler

Sungurlu’da Trafik Denetimi Yapıldı

DENETİMLER HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN YAPILIYOR

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, vatandaşların güvenliği ve huzurunu sağlamak için yapılıyor. Ekipler, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını, araçların sis farlarının gereksiz kullanımını ve abartı egzoz uygulamasını kontrol etti.

Ekipler tarafından durdurulan araçların belgeleri de incelendi ve trafik kurallarına uygunluğu denetlendi. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildiği takdirde onlara cezai işlem uygulandı. Bu tür denetimlerin devam edeceği belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Play-Off’a Geçebilir Mi?

Beşiktaş taraftarları, özellikle Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında, takımın tura geçme ihtimallerini merakla araştırıyor. Bu konu, siyah-beyazlılar arasında gündem oluşturuyor.
Haberler

Hollanda’da Balon Düşmesi: 1 Ölü

Friesland, Hollanda'da bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.