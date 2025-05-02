Sungurlu’da trafik kazası gerçekleşti

TRAFFIC ACCIDENT IN SUNGURLU DISTRICT

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında yaralanan bir kişi, 20 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. A.A. (43) yönetimindeki 52 BP 771 plakalı araç, 12 Nisan’da Ankara-Çorum kara yolunda, İnegazili kavşağına yakın bir noktada şarampole devrildi. Kaza sonucunda sürücü A.A. ve yanında bulunan H.A. (49) ile birlikte Halil Ede (46) yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Halil Ede, kazanın hemen ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada 20 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Halil Ede’nin Samsun Kavak Müftülüğünde şube müdürü olarak görev yaptığı ve hac seminerinden dönerken bu kazayı geçirdiği öğrenildi. Ede’nin cenazesinin Ordu’nun Korgan ilçesinde defnedileceği bildiriliyor.