Sungurlu’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMA

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında ağır yaralanan bir vatandaş, uzun bir yaşam mücadelesinin sonunda hayatını kaybetti. Kaza, 12 Nisan tarihinde, Sungurlu ile Çorum arasında bulunan 22. kilometrede gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Abdullah A. yönetimindeki 52 BR 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Bu kazada 4 kişi yaralanırken, bunların 3’ünün durumu ağırdı.

HAYATINI KAYBEDEN YARALI

Kazanın ardından yaralılardan biri olan Halil Ede, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ede, 20 günlük bir yaşam savaşına rağmen bu savaşı kaybederek hayatını yitirdi. Samsun Kavak Müftülüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Ede’nin cenazesi, Ordu’nun Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde bulunan Aşağıoba Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.