Sungurlu’da Zincirleme Kaza Gerçekleşti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde gerçekleşti. Eldiven bilgiler doğrultusunda, Yıldıray A. yönetimindeki 19 ADN 874 plakalı kamyon, Erdal C. idaresindeki 19 AEF 352 plakalı otomobil, Ramazan Y. tarafından kullanılan 19 UC 493 plakalı kamyon ile Tarık F.A.’nın kullandığı 07 HGZ 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kazanın ardından araçlarda bulunan Hasan H., Zeynep H., H.H., E.N.H., A.E.H., Fatma A., Furkan A., Serkan A., E.N.A. ve F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi ve Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

