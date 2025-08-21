Sungurlu’da Zincirleme Kaza Gerçekleşti

ÇORUM’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde gerçekleşti. Eldiven bilgiler doğrultusunda, Yıldıray A. yönetimindeki 19 ADN 874 plakalı kamyon, Erdal C. idaresindeki 19 AEF 352 plakalı otomobil, Ramazan Y. tarafından kullanılan 19 UC 493 plakalı kamyon ile Tarık F.A.’nın kullandığı 07 HGZ 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kazanın ardından araçlarda bulunan Hasan H., Zeynep H., H.H., E.N.H., A.E.H., Fatma A., Furkan A., Serkan A., E.N.A. ve F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi ve Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.