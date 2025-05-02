Sungurlu’ya Düşen Araçta Sürücü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, menfeze düşen bir otomobilin sürücüsü yaralanıyor. Kaza, Sungurlu-Boğazkale yolunun 28. kilometresinde meydana geliyor.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Hayri T. yönetimindeki 19 ABZ 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak menfeze düşüyor. Kazada sürücü yaralanıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor ve ardından yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıyor.