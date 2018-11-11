Süngütepe’de büyük acı

Şemdinli’ye 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Ortaklar köyü yakınındaki Süngütepe üs bölgesinde önceki akşam saat 17.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, patlamaya top atışı yapıldığı sırada arızalı mühimmatın neden olduğu ve yaralı askerlerin bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili dün açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Atatürk’ü anma programında, konuyla ilgili olarak “Sınır boyunca sınırlarımızda terör koridorları oluşturarak bu mücadelemizden vazgeçirilmeye çalışılıyoruz. Bu gece maalesef Hakkâri’de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz” dedi. Erdoğan, Paris’e hareketinden önce yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

TEKNİK EKİP ÇALIŞIYOR

“Mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz, 25 yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı Hakkâri’deki hastanelerde, ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara’ya ambulans uçakla getiriyorlar. Mühimmatın miadının dolması gibi bir şeyin olmadığını Savunma Bakanım bana bildirdi. Burada sadece top ile alakalı şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. O ekip, topla ilgili olarak olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman kamuoyu ile paylaşacağız. Net olarak ‘şundandır’ deme durumunda değiliz.” Gece boyunca bölgeden sık sık patlama sesleri duyulurken, yangın dün sabah söndürüldü.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter adresinden şehitlere ilişkin, “Hakkari Şemdinli´de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah´tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

YÜREKLER DAĞLANDI

Mühimmat deposunda meydana gelen patlamada Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, topçu erler Menduh Çelik, İbrahim Özkur, Samet Kaymakçı, Yusuf Önder ile Melih Sancar’ın şehit olduğu açıklandı.

– Şehit Halil Daş’ın (26) memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine acı haber dün ulaştı. ’Zeytin Dalı’ ve ’Fırat Kalkanı’ harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı belirtildi. Şehidin patlamadan saatler önce ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı’nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi.

– Şehit Topçu Er Menduh Çelik’in (20) acı haberi ise memleketi Şanlıurfa’ya ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Çelik memletinde toprağa verilecek.

TERHİSİNE 80 GÜNÜ KALMIŞTI

– Şehit Topçu Er İbrahim Özkur’un (21) acı haberi baba ocağı, Muş’un Varto ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

– Patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık’ın (25) Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları da eve akın etti.

– Şehit askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı’nın (26) Gaziantep Şahinbey’de yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit Kaymakçı’nın bir hafta önce ailesinin yanına izine geldiği ve ardından Hakkâri’deki birliğine teslim olduğu öğrenildi.

– Şehit Topçu Er Yusuf Önder’in (22) Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ailesine acı haberi dün askeri yetkililer verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

-Şehit Topçu Er Melih Sancar’ın İstanbul’daki baba evine acı haber dün geldi. Şehidin cenazesinin Ataköy 5. Kısım Camii’nden bugün kaldırılacağı öğrenildi.

BÖLGEDE TEFTİŞ

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel olaydan sonra bölgeye gitti, yaralı askerleri ziyaret etti. Akar, önceki gece yaptığı açıklamada “İHA’lar vasıtasıyla bölgeyi ve yangını yakından takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanları bölgedeler. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak” dedi. Akar ve beraberindeki komutanlar, dün sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı Süngütepe üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Akar “Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı” dedi.

Hürriyet